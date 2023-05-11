Три екснардепи-"регіонали" зливали РФ дані про ЗСУ – отримали нові підозри від СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім нардепам від "Партії регіонів" Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України.

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На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)".

Деталі: За даними слідства, Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Він "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по України. Саме Царьов, як стверджує СБУ, передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від Святаша, який після 24 лютого 2022 року активно виступав на підтримку Росії, за що кремль "розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини".

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Святаш також передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території Харківщини.

Третій екснардеп, що тримав нову підозру – Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України. СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями ККУ: ст. 436 (пропаганда війни) і ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі троє фігурантів перебувають на території Росії.

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