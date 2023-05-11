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Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 13:15
Три экс-нардепа-регионала сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
Олег Царев. Фото: ТАСС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим нардепам от "Партии регионов" Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые способствовали России в ведении агрессивной войны против Украины.

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На основании новых доказательств следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)".

Детали: По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Он "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по Украине. Именно Царев, как утверждает СБУ, передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетного обстрела Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Эту информацию Царев получил от Святаша, который после 24 февраля 2022 года активно выступал в поддержку России, за что кремль "рассматривал его как потенциального гауляйтера Харьковщины".

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Святаш также передавал захватчикам информацию о вооружении, время и направления движения подразделений Сил обороны по территории Харьковщины.

Третий экснардеп, который держал новое подозрение - Марков - регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям УК: ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас трое фигурантов находятся на территории России.

Предыстория:

  • Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.
  • Так, в марте 2022 года Офис генерального прокурора сообщил Цареву о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационистская деятельность).

Темы: СБУРосcияПартия регионов
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