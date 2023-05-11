У Зоні відчуження встановили спецкамери: бачать вночі і на велику відстань − поліція

У Чорнобильській зоні встановили спеціальні камери з можливістю розпізнання об’єктів у нічний час, щоб слідкувати за кордоном з Білоруссю.

Джерело: начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Нєбитова: "У Чорнобильській зоні встановлено більше 30 спецкамер відеоспостереження з різноманітними функціями, зокрема з можливістю роботи на дуже велику відстань, розпізнавання об’єктів у нічний час.

Це дуже серйозна система. Вона допомагає прикордонникам та іншим силам безпеки отримувати інформацію з кордону із Білоруссю, а потім проводити відповідний аналіз".

Деталі: Нєбитов також зазначив, що на Київщині працює інтелектуальна система "Безпечна Київщина", в яку наразі інтегровані 1 885 камер, і яка показала свою ефективність як під час боротьби зі злочинністю і підтримання правопорядку, так і під час воєнних дій.

Керівник поліції Київщини зазначив, що під час повномасштабного вторгнення росіяни фізично знищили майже 30% камер відеоспостереження, але станом сьогодні всі камери відновлені.

Із 1 885 камер 480 мають функцію розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, 500 − функцію розпізнавання обличчя та 905 – це оглядові камери, які знімають широким колом.