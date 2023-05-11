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В Зоне отчуждения установили спецкамеры: видят ночью и на большое расстояние − полиция

Ирина БалачукЧетверг, 11 мая 2023, 13:31
В Зоне отчуждения установили спецкамеры: видят ночью и на большое расстояние − полиция
Фото из Facebook полиции Киевской области

В Чернобыльской зоне установили специальные камеры с возможностью распознавания объектов в ночное время, чтобы следить за границей с Беларусью.

Источник: начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу

Прямая речь Небытова: "В Чернобыльской зоне установлено более 30 спецкамер видеонаблюдения с различными функциями, в частности с возможностью работы на очень большое расстояние, распознавания объектов в ночное время.

Это очень серьезная система. Она помогает пограничникам и другим силам безопасности получать информацию с границы с Беларусью, а затем проводить соответствующий анализ".

Детали: Небытов также отметил, что на Киевщине работает интеллектуальная система "Безопасная Киевщина", в которую сейчас интегрированы 1 885 камер, и которая показала свою эффективность как во время борьбы с преступностью и поддержания правопорядка, так и во время военных действий.

Руководитель полиции Киевщины отметил, что во время полномасштабного вторжения россияне физически уничтожили почти 30% камер видеонаблюдения, но на сегодня все камеры восстановлены.

Из 1 885 камер 480 имеют функцию распознавания номерных знаков транспортных средств, 500 − функцию распознавания лица и 905 − это обзорные камеры, которые снимают широким кругом.

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Темы: ЧАЭСграницавойна
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