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Слідком РФ погрожує оголосити в розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 травня 2023, 14:07
Слідком РФ погрожує оголосити в розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна
Олександр Бастрикін на зустрічі з Володимиром Путіним, фото: Getty Images

Слідчий комітет Росії пригрозив незабаром оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на главу Слідкома РФ Олександра Бастрикіна

Пряма мова Бастрикіна: "Прокурора суду, голів і трьох суддів, які активно впливали на ухвалення цього рішення (видачі ордера на арешт Путіна – ред.), ми скоро оголосимо в розшук".

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Тепер усі країни-члени Міжнародного кримінального суду юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.

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Теми: РосіяПутінсудвійна
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