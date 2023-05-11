Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Четверг, 11 мая 2023, 14:07
Следственный комитет России пригрозил вскоре объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на главу Следкома РФ Александра Бастрыкина
Прямая речь Бастрыкина: "Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения (выдачи ордера на арест Путина - ред.), мы скоро объявим в розыск".
Предыстория:
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
- Теперь все страны-члены Международного уголовного суда юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
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