Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Станислав ПогориловЧетверг, 11 мая 2023, 14:07
Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Александр Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным, фото: Getty Images

Следственный комитет России пригрозил вскоре объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на главу Следкома РФ Александра Бастрыкина

Прямая речь Бастрыкина: "Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения (выдачи ордера на арест Путина - ред.), мы скоро объявим в розыск".

Реклама:

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Теперь все страны-члены Международного уголовного суда юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.

Темы: РосcияПутинсудвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: