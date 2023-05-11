Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Станислав ПогориловЧетверг, 11 мая 2023, 14:07
Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Александр Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным, фото: Getty Images

Следственный комитет России пригрозил вскоре объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на главу Следкома РФ Александра Бастрыкина

Прямая речь Бастрыкина: "Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения (выдачи ордера на арест Путина - ред.), мы скоро объявим в розыск".

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Теперь все страны-члены Международного уголовного суда юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияПутинсудвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Росcия
Россия внесла Арестовича в список террористов, тот отреагировал
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
На Камчатке 2 военных отправили в колонию за отказ воевать в Украине
Последние новости
14:55
Россияне атаковали Херсонскую область, убили мужчину на огороде
14:44
Шольц: Без вывода войск РФ разговору о мире не быть
14:23
У Forbes новый владелец: основатель Luminar приобрел 82% акций медиакомпании
14:14
Зеленский в Германии: Время в этом году определять завершение войны
14:06
видео"Алло, мам": украинские военные поздравили своих матерей с праздником
14:00
Двух российских полковников ликвидировали в Бахмуте за сутки
13:54
Выборы в Турции: соперник Эрдогана пообещал вернуть демократию
13:42
Tesla отзовет более 1,1 миллиона автомобилей в Китае
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
Все новости...
Реклама: