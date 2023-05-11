Следком РФ угрожает объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Александр Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным, фото: Getty Images

Следственный комитет России пригрозил вскоре объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на главу Следкома РФ Александра Бастрыкина

Прямая речь Бастрыкина: "Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения (выдачи ордера на арест Путина - ред.), мы скоро объявим в розыск".

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