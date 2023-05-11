У Кремлі "вельми негативно" відреагували на ракети Storm Shadow в Україні

У Кремлі дуже негативно оцінили повідомлення про поставки Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow та хочуть знайти адекватну відповідь.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на пресекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Вельми негативно (ставляться до поставок Storm Shadow - ред.). Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення".

Що було раніше:

11 травня CNN з посиланням на кілька західних посадовців повідомила, що Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ.

Британський міністр оборони Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.