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У Кремлі "вельми негативно" відреагували на ракети Storm Shadow в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 травня 2023, 15:03
У Кремлі вельми негативно відреагували на ракети Storm Shadow в Україні
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

У Кремлі дуже негативно оцінили повідомлення про поставки Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow та хочуть знайти адекватну відповідь.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на пресекретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Вельми негативно (ставляться до поставок Storm Shadow - ред.). Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення".

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Що було раніше:

  • 11 травня CNN з посиланням на кілька західних посадовців повідомила, що Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши українським військам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ.
  • Британський міністр оборони Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Теми: РосіяУкраїнавійназброя
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