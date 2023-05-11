В Кремле "весьма негативно" отреагировали на ракеты Storm Shadow в Украине

В Кремле очень негативно оценили сообщение о поставках Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и хотят найти адекватный ответ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Весьма негативно (относятся к поставкам Storm Shadow - ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения".

Что предшествовало:

11 мая CNN со ссылкой на несколько западных чиновников сообщила, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским войскам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск.

Британский министр обороны Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.