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В Кремле "весьма негативно" отреагировали на ракеты Storm Shadow в Украине

Станислав ПогориловЧетверг, 11 мая 2023, 15:03
В Кремле весьма негативно отреагировали на ракеты Storm Shadow в Украине
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

В Кремле очень негативно оценили сообщение о поставках Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow и хотят найти адекватный ответ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента страны-агрессора Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Весьма негативно (относятся к поставкам Storm Shadow - ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения".

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Что предшествовало:

  • 11 мая CNN со ссылкой на несколько западных чиновников сообщила, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским войскам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск.
  • Британский министр обороны Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Темы: РосcияУкраинавойнаоружие
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