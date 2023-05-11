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Всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться в Україні – Міноборони Британії

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 16:19
Всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться в Україні – Міноборони Британії
ілюстративне фото Getty Images

Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 зараз знаходяться на території України.

Про це в ході засідання британського парламенту заявив міністр оборони країни Бен Воллес, відповідаючи на запитання одного із депутатів, повідомляє "Європейська правда".

"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання і навчання, як тут (у Британії – ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", – зазначив він.

Нагадаємо, 27 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що разом з десантниками мав за честь "обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Резніков високо оцінив британські танки, назвавши їх витворами "військового мистецтва".

Цього ж дня група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.

Знати більше: "З "Жигулів" пересісти на "Мерседес". Як українці у Великій Британії опановують танки Challenger 2 та вчаться штурмувати

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Теми: танкидопомога УкраїніВелика Британіявійна
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