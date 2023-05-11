Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине – Минобороны Британии

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 16:19
Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине – Минобороны Британии
иллюстративное фото Getty Images

Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 сейчас находятся на территории Украины.

Об этом в ходе заседания британского парламента заявил министр обороны страны Бен Уоллес, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщает "Европейская правда".

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии - ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - отметил он.

Реклама:

Напомним, 27 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.

Резников высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".

В этот же день группа украинских военных вернулась в Украину после завершения обучения в Британии на танках Challenger 2.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: "С "Жигулей" пересесть на "Мерседес". Как украинцы в Великобритании осваивают танки Challenger 2 и учатся штурмовать

Темы: танкипомощь УкраинеВеликобританиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
танки
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: