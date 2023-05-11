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Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине – Минобороны Британии

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 16:19
Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине – Минобороны Британии
иллюстративное фото Getty Images

Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 сейчас находятся на территории Украины.

Об этом в ходе заседания британского парламента заявил министр обороны страны Бен Уоллес, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщает "Европейская правда".

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии - ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - отметил он.

Напомним, 27 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.

Резников высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".

В этот же день группа украинских военных вернулась в Украину после завершения обучения в Британии на танках Challenger 2.

Знать больше: "С "Жигулей" пересесть на "Мерседес". Как украинцы в Великобритании осваивают танки Challenger 2 и учатся штурмовать

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Темы: танкипомощь УкраинеВеликобританиявойна
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