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В Росії планують карати помічників іноагентів

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 17:58
В Росії планують карати помічників іноагентів
Фото ілюстративне

В Росії планують ввести категорію "треті особи" у законодавство щодо так званих іноземних агентів.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "ТАСС"

Деталі: Заступник міністра юстиції РФ Олег Свириденко під час юридичного форуму розповів, що комітет Держдуми вже підтримав законодавчу ініціативу, "яка стосуватиметься будь-яких третіх осіб, які не є іноагентами, вони навіть не афілійовані з іноагентами, але вони як треті особи можуть чинити певний вплив волею-неволею і допомагати іноагентам порушувати 255-й закон (про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом – ред.)".

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Пряма мова Свириденка: "Ми сподіваємося, що цей інструмент у Мін'юсту з'явиться, і ми будемо, можливо, деякі канали, які показуватимуть відомих іноагентів, можливо, хтось порушуватиме традиційні цінності, застерігати деякий час, після чого виписуватися штраф".

Передісторія:

  • В 2019 році в Росії схвалили законопроєкт, за яким "іноземними агентами" вважаються всі, хто поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь у створенні таких матеріалів.
  • Реєстр іноагентів веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.

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Теми: Росіяпропаганда
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