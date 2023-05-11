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В России планируют наказывать помощников иноагентов

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 17:58
В России планируют наказывать помощников иноагентов
Фото иллюстративное

В России планируют ввести категорию "третьи лица" в законодательство в отношении так называемых иностранных агентов. 

Источник: российское пропагандистское агентство "ТАСС"

Детали: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко во время юридического форума рассказал, что комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу, "которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием - ред.)".

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Прямая речь Свириденко: "Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, возможно, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, возможно, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет наступать штраф".

Предыстория:

  • В 2019 году в России одобрили законопроект, по которому "иностранными агентами" считаются все, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в создании таких материалов.
  • Реестр иноагентов ведет Минюст России. Кого включать или исключать из реестра, решает Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел.

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Темы: Росcияпропаганда
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