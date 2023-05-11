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В Росії нова масштабна пожежа. Горять склади у Норильську

"Українська правда"Четвер, 11 травня 2023, 18:50
В Росії нова масштабна пожежа. Горять склади у Норильську
Фото: ТАСС

У російському місті Норильськ загорілися склади на площі чотири тисячі квадратних метрів.

Джерело: повідомлення російського пропагандистського агентства "РИА Новости"

Деталі: В російському МНС розповіли, що за короткий час площа пожежі збільшилася вдвічі. До гасіння вже залучили 16 одиниць техніки і 62 людини.

Також там заявили, що гасіння "ускладнюють легкозаймисті рідини і щільна забудова".

Передісторія:

  • 4 травня у Ставропольському краї Росії загорілися бочки із мазутом поруч із заводом, площа пожежі досягла 500 квадратних метрів.

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Теми: пожежаРосія
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