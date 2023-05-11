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В России новый масштабный пожар. Горят склады в Норильске

"Украинская правда"Четверг, 11 мая 2023, 18:50
В России новый масштабный пожар. Горят склады в Норильске

В российском городе Норильск загорелись склады на площади четыре тысячи квадратных метров.

Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "РИА Новости"

Детали: В российском МЧС рассказали, что за короткое время площадь пожара увеличилась вдвое. К тушению уже привлекли 16 единиц техники и 62 человека.

Также там заявили, что тушение "затрудняют легковоспламеняющиеся жидкости и плотная застройка".

Предыстория:

  • 4 мая в Ставропольском крае России загорелись бочки с мазутом рядом с заводом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

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Темы: пожарРосcия
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