В России новый масштабный пожар. Горят склады в Норильске
Четверг, 11 мая 2023, 18:50
В российском городе Норильск загорелись склады на площади четыре тысячи квадратных метров.
Источник: сообщение российского пропагандистского агентства "РИА Новости"
Детали: В российском МЧС рассказали, что за короткое время площадь пожара увеличилась вдвое. К тушению уже привлекли 16 единиц техники и 62 человека.
Также там заявили, что тушение "затрудняют легковоспламеняющиеся жидкости и плотная застройка".
Предыстория:
- 4 мая в Ставропольском крае России загорелись бочки с мазутом рядом с заводом, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
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