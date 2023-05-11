На околиці Бахмута захлинулись ворожі штурми, 4 безпілотники РФ мертві – прикордонники

Прикордонники розповіли про відбиті ворожі штурми на околиці Бахмута та ліквідацію чотирьох російських дронів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Ворог не полишає спроб повного захоплення Бахмута та встановлення контролю над основними логістичними шляхами. Для цього загарбники використовують всі наявні сили й засоби, не шкодуючи ні особового складу, ні боєприпасів.

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Однак, підрозділи Сил оборони України, зокрема і прикордонники продовжують стійко обороняти рубежі, не даючи здійснитися мріям окупантів".

Деталі: Повідомляється, що 10 травня ударні групи росіян за підтримки мінометів здійснили кілька штурмів позицій прикордонників на околиці Бахмута. Та мінометні розрахунки воїнів Держприкордонслужби в тандемі з аеророзвідкою виявилися влучнішими.

В результаті ефективної бойової роботи ворожі штурми захлинулися, окупанти змушені були відступити з втратами.

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Крім цього, на одній з позицій прикордонники зафіксували рух двох ворожих безпілотників. Один, ймовірно, здійснював розвідку, інший – ніс боєприпаси.

Прикордонники зреагували миттєво і за допомогою антидронових рушниць вивели з ладу обидва БПЛА окупантів, які "успішно" впали, не діставшись позицій Сил оборони.

На цьому загарбники не заспокоїлись і в темний час доби відправили ще 2 безпілотники. Повторна спроба теж зазнала фіаско. БПЛА впали поруч з попередніми, не долетівши до цілі.