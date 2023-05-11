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На окраине Бахмута захлебнулись вражеские штурмы, 4 беспилотника РФ мертвы – пограничники

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 мая 2023, 21:07
На окраине Бахмута захлебнулись вражеские штурмы, 4 беспилотника РФ мертвы – пограничники
фото ГПСУ

Пограничники рассказали об отраженных вражеских штурмах на окраине Бахмута и ликвидации четырех российских дронов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Враг не оставляет попыток полного захвата Бахмута и установления контроля над основными логистическими путями. Для этого захватчики используют все имеющиеся силы и средства, не жалея ни личного состава, ни боеприпасов.

Однако, подразделения Сил обороны Украины, в том числе и пограничники продолжают стойко оборонять рубежи, не давая осуществиться мечтам оккупантов".

Детали: Сообщается, что 10 мая ударные группы россиян при поддержке минометов совершили несколько штурмов позиций пограничников на окраине Бахмута. Но минометные расчеты воинов Госпогранслужбы в тандеме с аэроразведкой оказались более точными.

В результате эффективной боевой работы вражеские штурмы захлебнулись, оккупанты вынуждены были отступить с потерями.

Кроме этого, на одной из позиций пограничники зафиксировали движение двух вражеских беспилотников. Один, вероятно, осуществлял разведку, другой - нес боеприпасы.

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Пограничники среагировали мгновенно и с помощью антидронових ружей вывели из строя оба БПЛА оккупантов, которые "успешно" упали, не добравшись до позиций Сил обороны.

На этом захватчики не успокоились и в темное время суток отправили еще 2 беспилотника. Повторная попытка тоже потерпела фиаско. БПЛА упали рядом с предыдущими, не долетев до цели.

Темы: БахмутПограничная служба
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