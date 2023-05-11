Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На окраине Бахмута захлебнулись вражеские штурмы, 4 беспилотника РФ мертвы – пограничники

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 мая 2023, 21:07
На окраине Бахмута захлебнулись вражеские штурмы, 4 беспилотника РФ мертвы – пограничники
фото ГПСУ

Пограничники рассказали об отраженных вражеских штурмах на окраине Бахмута и ликвидации четырех российских дронов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Враг не оставляет попыток полного захвата Бахмута и установления контроля над основными логистическими путями. Для этого захватчики используют все имеющиеся силы и средства, не жалея ни личного состава, ни боеприпасов.

Реклама:

Однако, подразделения Сил обороны Украины, в том числе и пограничники продолжают стойко оборонять рубежи, не давая осуществиться мечтам оккупантов".

Детали: Сообщается, что 10 мая ударные группы россиян при поддержке минометов совершили несколько штурмов позиций пограничников на окраине Бахмута. Но минометные расчеты воинов Госпогранслужбы в тандеме с аэроразведкой оказались более точными.

В результате эффективной боевой работы вражеские штурмы захлебнулись, оккупанты вынуждены были отступить с потерями.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого, на одной из позиций пограничники зафиксировали движение двух вражеских беспилотников. Один, вероятно, осуществлял разведку, другой - нес боеприпасы.

Пограничники среагировали мгновенно и с помощью антидронових ружей вывели из строя оба БПЛА оккупантов, которые "успешно" упали, не добравшись до позиций Сил обороны.

На этом захватчики не успокоились и в темное время суток отправили еще 2 беспилотника. Повторная попытка тоже потерпела фиаско. БПЛА упали рядом с предыдущими, не долетев до цели.

Темы: БахмутПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: