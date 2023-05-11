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Повітряні сили пояснили, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 травня 2023, 21:25
Повітряні сили пояснили, чому не можна говорити про 90% ефективності ППО
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Говорити про ефективність української ППО в процентному розрізі можна лише щодо повітряних цілей ворога, які вона може збивати.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі УП

Пряма мова: "Розмови про 90-100% збиття ворожих цілей – це стосується лише певних крилатих ракет та іранських дронів-камікадзе, які наша протиповітряна оборона дійсно може вражати.

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Так, Київ відносно добре захищений, але ворог щодня тероризує прифронтові регіони обстрілами С-300, запускає з літаків керовані авіабомби. Противник також нерідко використовує ракети Х-22, Х-31, "Іскандер", "Онікс", та інші, проти яких українська ППО сьогодні не має достатньо ефективних засобів ураження. Також ми поки що не маємо засобів, щоб відігнати від своїх кордонів російські літаки, які щодня застосовують КАБи".

Деталі: Ігнат нагадав, що ефективним "запобіжником" тримати ворожу авіацію на віддалі від українського кордону можуть стати сучасні винищувачі F-16.

Речник Повітряних сил зазначив, що попри надходження сучасніших комплексів основою української ППО досі залишаються застарілі С-300 та "Бук М1". 

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Тож Україна продовжує потребувати підтримки міжнародних партнерів. На те ж, щоб повністю осучаснити систему ППО і "закрити" все українське небо надійним захистом, за словами Ігната, знадобляться роки.

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУвійна
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