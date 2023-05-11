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Воздушные силы объяснили, почему нельзя говорить о 90% эффективности ПВО

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 мая 2023, 21:25
Воздушные силы объяснили, почему нельзя говорить о 90% эффективности ПВО
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Говорить об эффективности украинской ПВО в процентном разрезе можно только относительно воздушных целей врага, которые она может сбивать.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "Разговоры о 90-100% сбивания вражеских целей - это касается только определенных крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе, которые наша противовоздушная оборона действительно может поражать.

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Да, Киев относительно хорошо защищен, но враг ежедневно терроризирует прифронтовые регионы обстрелами С-300, запускает с самолетов управляемые авиабомбы. Противник также нередко использует ракеты Х-22, Х-31, "Искандер", "Оникс" и другие, против которых украинская ПВО сегодня не имеет достаточно эффективных средств поражения. Также мы пока не имеем средств, чтобы отогнать от своих границ российские самолеты, которые ежедневно применяют КАБы".

Детали: Игнат напомнил, что эффективным "предохранителем" держать вражескую авиацию на расстоянии от украинской границы могут стать современные истребители F-16.

Спикер Воздушных сил отметил, что несмотря на поступление современных комплексов, основой украинской ПВО до сих пор остаются устаревшие С-300 и "Бук М1".

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Поэтому Украина продолжает нуждаться в поддержке международных партнеров. На то, чтобы полностью осовременить систему ПВО и "закрыть" все украинское небо надежной защитой, по словам Игната, понадобятся годы.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУвойна
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