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Письменника Шендеровича у Литві облили кетчупом: нападником виявився політемігрант з РФ

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 01:59
Письменника Шендеровича у Литві облили кетчупом: нападником виявився політемігрант з РФ
Віктора Шендеровича облили кетчупом. Скріншот з відео

Проукраїнські активісти пікетували виступ російського опозиційного письменника і публіциста Віктора Шендеровича у Вільнюсі (Литва). Один із них – політемігрант з РФ Володимир Шипіцин – облив письменника кетчупом.

Джерело: видання "SOTA"

Деталі: 11 травня проукраїнські активісти влаштували у Вільнюсі пікет перед будівлею, де проходив творчий захід Віктора Шендеровича.

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Як повідомляє видання, протестувальники транслювали фрагмент виступу письменника, в якому він називає російських військових "нашими хлопцями", та закликали відвідувачів концерту віддати гроші одразу Євгену Пригожину. Відповідні заклики пов'язані з тим, що Шендерович у листопаді 2022 року виплатив засновнику ПВК "Вагнер" призначену судом суму в 1,5 млн рублів як компенсацію за моральну шкоду – публіцист називав його "кримінальником" і "вбивцею".

В антракті концерту Шендерович вийшов до активістів. Однак розмова з ними не вийшла конструктивною – один із них облив письменника кетчупом.

На відео інциденту чутно, як Шендерович називає нападника "ідіотом", дякує активістам "за "змістовний" діалог", говорить, що вони "не читали нічого з того, що я писав", та називає їх "обмеженими людьми".

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Після інциденту, пише видання, публіцист заявив, що не міг не вийти до пікетувальників, але "іноді мізки відмовляють".  

"Як було сказано в Ібсена в п'єсі "Ворог народу": ніколи не одягай нові штани, коли йдеш відстоювати істину", – прокоментував він перепалку з активістами.

Згодом з'ясувалося, що кетчуп на Шендеровича вилив російський політемігрант, представник руху "Мирний опір" Володимир Шипіцин.

Видання зазначає, що Шипіцин емігрував до Литви в травні 2022 року, будучи свідком у справі руху, в рамках якої зараз за "фейки про армію" судять активістку Ольгу Смирнову. На "Форумі вільної Росії" Шипіцин пропонував росіянам купувати для ЗСУ снаряди і підписувати їх іменами покупців для помсти путінському режиму.

Довідково. Віктор Шендерович – російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, публіцист, член Антивоєнного комітету Росії.

У січні 2022 року письменник заявив, що виїхав із РФ. Мін'юст Росії вніс його до списку "іноземних агентів".

Наприкінці січня минулого року Шендерович разом з іншими відомими вченими, письменниками, журналістами, правозахисниками Росії виступив проти можливої війни з Україною та підписав "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".

У квітні 2023 року Шендерович назвав російських солдатів "нашими хлопцями", а українців звинуватив у "сплесках нацизму". 29 квітня письменника внесли до бази "Миротворця".

Теми: Литваактивісти
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