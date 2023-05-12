Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 01:59
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
Виктора Шендеровича облили кетчупом. Скриншот из видео

Проукраинские активисты пикетировали выступление российского оппозиционного писателя и публициста Виктора Шендеровича в Вильнюсе (Литва). Один из них – политэмигрант из РФ Владимир Шипицын – облил писателя кетчупом.

Источник: издание "SOTA"

Детали: 11 мая проукраинские активисты устроили в Вильнюсе пикет перед зданием, где проходило творческое мероприятие Виктора Шендеровича.

Как сообщает издание, протестующие транслировали фрагмент выступления писателя, в котором он называет российских военных "нашими ребятами", и призывали посетителей концерта отдать деньги сразу Евгению Пригожину. Соответствующие призывы связаны с тем, что Шендерович в ноябре 2022 года выплатил основателю ЧВК "Вагнер" назначенную судом сумму в 1,5 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб – публицист называл его "уголовником" и "убийцей".

В антракте концерта Шендерович вышел к активистам. Однако разговор с ними не получился конструктивным – один из них облил писателя кетчупом.

На видео инцидента слышно, как Шендерович называет нападавшего "идиотом", благодарит активистов "за "содержательный" диалог", говорит, что они "не читали ничего из того, что я писал", и называет их "ограниченными людьми".

После инцидента, пишет издание, публицист заявил, что не мог не выйти к пикетчикам, но "иногда мозги отказывают". 

ВИДЕО ДНЯ

"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа": никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", – прокомментировал он перепалку с активистами.

Впоследствии выяснилось, что кетчуп на Шендеровича вылил российский политэмигрант, представитель движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын.

Издание отмечает, что Шипицын эмигрировал в Литву в мае 2022 года, будучи свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за "фейки об армии" судят активистку Ольгу Смирнову. На "Форуме свободной России" Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.

Справка. Виктор Шендерович – российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, публицист, член Антивоенного комитета России.

В январе 2022 года писатель заявил, что выехал из РФ. Минюст России внес его в список "иностранных агентов".

В конце января прошлого года Шендерович вместе с другими известными учеными, писателями, журналистами, правозащитниками России выступил против возможной войны с Украиной и подписал "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

В апреле 2023 года Шендерович назвал российских солдат "нашими ребятами", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма". 29 апреля писателя внесли в базу "Миротворца".

Темы: Литваактивисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Украинцы отвоевали еще полкилометра на бахмутском направлении – Череватый

Все новости...
Литва
Литва приостановила закупку тепловизоров для Украины из-за тендерного скандала
Действующий президент Латвии не будет участвовать в выборах, кандидатом может стать глава МИД
В Сейме Литвы предлагают уравнять агрессию РФ против Украины с преступлениями СССР и нацистов
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: