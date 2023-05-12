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Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 01:59
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
Виктора Шендеровича облили кетчупом. Скриншот из видео

Проукраинские активисты пикетировали выступление российского оппозиционного писателя и публициста Виктора Шендеровича в Вильнюсе (Литва). Один из них – политэмигрант из РФ Владимир Шипицын – облил писателя кетчупом.

Источник: издание "SOTA"

Детали: 11 мая проукраинские активисты устроили в Вильнюсе пикет перед зданием, где проходило творческое мероприятие Виктора Шендеровича.

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Как сообщает издание, протестующие транслировали фрагмент выступления писателя, в котором он называет российских военных "нашими ребятами", и призывали посетителей концерта отдать деньги сразу Евгению Пригожину. Соответствующие призывы связаны с тем, что Шендерович в ноябре 2022 года выплатил основателю ЧВК "Вагнер" назначенную судом сумму в 1,5 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб – публицист называл его "уголовником" и "убийцей".

В антракте концерта Шендерович вышел к активистам. Однако разговор с ними не получился конструктивным – один из них облил писателя кетчупом.

На видео инцидента слышно, как Шендерович называет нападавшего "идиотом", благодарит активистов "за "содержательный" диалог", говорит, что они "не читали ничего из того, что я писал", и называет их "ограниченными людьми".

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После инцидента, пишет издание, публицист заявил, что не мог не выйти к пикетчикам, но "иногда мозги отказывают". 

"Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа": никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", – прокомментировал он перепалку с активистами.

Впоследствии выяснилось, что кетчуп на Шендеровича вылил российский политэмигрант, представитель движения "Мирное сопротивление" Владимир Шипицын.

Издание отмечает, что Шипицын эмигрировал в Литву в мае 2022 года, будучи свидетелем по делу движения, в рамках которого сейчас за "фейки об армии" судят активистку Ольгу Смирнову. На "Форуме свободной России" Шипицын предлагал россиянам покупать для ВСУ снаряды и подписывать их именами покупателей для мести путинскому режиму.

Справка. Виктор Шендерович – российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, публицист, член Антивоенного комитета России.

В январе 2022 года писатель заявил, что выехал из РФ. Минюст России внес его в список "иностранных агентов".

В конце января прошлого года Шендерович вместе с другими известными учеными, писателями, журналистами, правозащитниками России выступил против возможной войны с Украиной и подписал "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

В апреле 2023 года Шендерович назвал российских солдат "нашими ребятами", а украинцев обвинил во "всплесках нацизма". 29 апреля писателя внесли в базу "Миротворца".

Темы: Литваактивисты
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