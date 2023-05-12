Танки Abrams передадуть Україні на початку осені – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

Джерело: заява Остіна на слуханнях у Сенаті, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені.

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Ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання".

Деталі: За словами глави Пентагону, терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх в Україну і готують українських військових для роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу танків, які є новою технікою для українців.

"Ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – додав Остін.

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