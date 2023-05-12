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Танки Abrams передадуть Україні на початку осені – Остін

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 04:45
Танки Abrams передадуть Україні на початку осені – Остін
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

Джерело: заява Остіна на слуханнях у Сенаті, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені.

Ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання".

Деталі: За словами глави Пентагону, терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх в Україну і готують українських військових для роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу танків, які є новою технікою для українців.

"Ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – додав Остін.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Адміністрація Джо Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні.
  • Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два. Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams. 
  • У квітня  Ллойд Остін підтвердив, що українські військові почнуть навчання в Німеччині на танках Abrams.
  • США прибирають деякі чутливі технології з Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.

Теми: СШАтанкиУкраїна
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