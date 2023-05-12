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Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Остин

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 04:45
Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Остин
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

Источник: заявление Остина на слушаниях в Сенате, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени.

Мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение. К тому времени, когда учения завершатся, танки будут доступны для использования".

Детали: По словам главы Пентагона, сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков, которые являются новой техникой для украинцев.

"Эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени", – добавил Остин.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Администрация Джо Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе.
  • Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два. Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams.
  • В апреле Ллойд Остин подтвердил, что украинские военные начнут учения в Германии на танках Abrams.
  • США убирают некоторые чувствительные технологии с Abrams, которые планируют отправить в Украину, поскольку опасаются, что они могут попасть в руки армии РФ на поле боя.

Темы: СШАтанкиУкраина
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