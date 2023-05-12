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Росія відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 05:42
Росія відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті – ISW
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони РФ відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил, йдеться у щоденному звіті Інституту вичення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Міноборони Росії, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року, коли зупинило вербування в'язнів ПВК "Вагнер". Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони.

У березні та квітні Міноборони РФ на короткий час виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і повітряно-десантні війська, а також відрядивши мобілізованих резервістів до "Вагнера". А вже 24 квітня Пригожин заявив, що МО розгорнуло лише нерегулярні та некваліфіковані підрозділи для утримання флангів навколо Бахмута.

Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів".

Деталі: В ISW зазначили, що розподіл сил МО України в поєднанні зі змінами на полі бою також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил в Бахмуті, ймовірно, минула.

"Сили "Вагнера", ймовірно, продовжать вести лобові атаки в Бахмуті, що дозволить українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням", – наголосили в інституті.

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Нагадаємо: Захисники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території і взяли в полон окупантів.

Теми: БахмутПригожинРосія
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