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Россия отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте – ISW

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 05:42
Россия отказалась от идеи окружить украинские силы в Бахмуте – ISW
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны РФ отказалось от цели окружить там значительное количество украинских сил, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Минобороны России, вероятно, начало деприоритизацию усилий на Бахмутском направлении в январе 2023 года, когда остановило вербовку заключенных ЧВК "Вагнер". Это побудило Пригожина активизировать усилия в районе Соледара-Бахмута в январе и публично, начиная с февраля 2023 года, жаловаться на отсутствие поддержки со стороны Минобороны.

В марте и апреле Минобороны РФ на короткое время выделило больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также отправив мобилизованных резервистов в "Вагнер". А уже 24 апреля Пригожин заявил, что МО развернуло лишь нерегулярные и неквалифицированные подразделения для удержания флангов вокруг Бахмута.

Неспособность этих подразделений выполнить даже такую ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги вокруг Бахмута и на других подобных укомплектованных участках фронта являются уязвимыми для украинских контрударов".

Детали: В ISW отметили, что распределение сил МО Украины в сочетании с изменениями на поле боя также свидетельствует о том, что опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, вероятно, прошла.

"Силы "Вагнера", вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный отход из угрожающих районов и не столкнуться с масштабным окружением", – отметили в институте.

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Напомним: Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории и взяли в плен оккупантов.

Темы: БахмутПригожинРосcия
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