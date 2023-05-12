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У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух

Marian Oshchanovskyi, Ірина БалачукП'ятниця, 12 травня 2023, 08:41
У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Вранці 12 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів сильний вибух.

Джерело: мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram, окупаційна адміністрація міста в Telegram

Пряма мова: "Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста".

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Деталі: Очільник міста повідомив, що наразі з'ясовуються подробиці події.

Пізніше окупанти повідомили, що вибух прогримів близько 6:50 на вул. Шмідта. Нібито в сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Окупанти запевняють, що ніхто не постраждав − мовляв, тільки пошкоджено автомобілі, що стояли поруч, і вибуховою хвилею вибило скло в найближчому будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 11 травня колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявив про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді". 
  • 14 квітня у Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо, де облаштували ремонтну базу.

Теми: Мелітопольвибух
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