У центрі окупованого Мелітополя прогримів сильний вибух
П'ятниця, 12 травня 2023, 08:41
Вранці 12 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів сильний вибух.
Джерело: мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram, окупаційна адміністрація міста в Telegram
Пряма мова: "Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста".
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Деталі: Очільник міста повідомив, що наразі з'ясовуються подробиці події.
Пізніше окупанти повідомили, що вибух прогримів близько 6:50 на вул. Шмідта. Нібито в сміттєвому баку спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Окупанти запевняють, що ніхто не постраждав − мовляв, тільки пошкоджено автомобілі, що стояли поруч, і вибуховою хвилею вибило скло в найближчому будинку.
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Що цьому передувало:
- 11 травня колаборант і ставленик РФ у Запорізькій області Євген Балицький заявив про скоєний в окупованому Мелітополі замах на "главу суду Запорізької області", внаслідок якого нібито постраждали два охоронці "судді".
- 14 квітня у Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо, де облаштували ремонтну базу.