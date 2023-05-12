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В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

Марьян Ощановский, Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 08:41
В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Утром 12 мая в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел сильный взрыв.

Источник: мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, оккупационная администрация города в Telegram

Прямая речь: "Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города".

Детали: Глава города сообщил, что сейчас выясняются подробности происшествия.

Позже оккупанты сообщили, что взрыв прогремел около 6:50 на ул. Шмидта. Якобы в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство.

Оккупанты уверяют, что никто не пострадал − мол, только повреждены стоявшие рядом автомобили и взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 мая коллаборационист и ставленник РФ в Запорожской области Евгений Балицкий заявил о совершенном в оккупированном Мелитополе покушении на "главу суда Запорожской области", в результате которого якобы пострадали два охранника "судьи".
  • 14 апреля в Мелитополе прогремел взрыв в районе железнодорожного депо, где обустроили ремонтную базу.

Темы: Мелитопольвзрыв
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