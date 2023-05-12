В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв
Пятница, 12 мая 2023, 08:41
Утром 12 мая в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел сильный взрыв.
Источник: мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, оккупационная администрация города в Telegram
Прямая речь: "Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Прозвучал в самом центре города".
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Детали: Глава города сообщил, что сейчас выясняются подробности происшествия.
Позже оккупанты сообщили, что взрыв прогремел около 6:50 на ул. Шмидта. Якобы в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство.
Оккупанты уверяют, что никто не пострадал − мол, только повреждены стоявшие рядом автомобили и взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме.
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Что этому предшествовало:
- 11 мая коллаборационист и ставленник РФ в Запорожской области Евгений Балицкий заявил о совершенном в оккупированном Мелитополе покушении на "главу суда Запорожской области", в результате которого якобы пострадали два охранника "судьи".
- 14 апреля в Мелитополе прогремел взрыв в районе железнодорожного депо, где обустроили ремонтную базу.