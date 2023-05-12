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Українські війська почали підготовчі операції для контрнаступу – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 09:33
Українські війська почали підготовчі операції для контрнаступу – ЗМІ
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомили CNN американський військовий посадовець і ще один західний урядовець, які обіймають високі посади, пише "Європейська правда".

"Формування" включає нанесення ударів по таких цілях, як склади зброї, командні центри, бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил наступу. Це стандартна тактика, яку застосовують перед великими об'єднаними операціями, зазначає телеканал.

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Коли Україна розпочинала контрнаступ наприкінці минулого літа в південній і північно-східній частинах країни, йому так само передували повітряні атаки з метою підготовки поля бою. 

За словами американського військового, який обіймає високу посаду, ці операції з "формування" поля бою можуть тривати протягом багатьох днів перед основною частиною будь-якого запланованого українського наступу.

Операції з "формування" також можуть бути спрямовані на те, щоб збити ворога з пантелику. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона почне контрнаступ. Це потрібно, щоб дозволити більшій частині обіцяної західної військової допомоги прибути в Україну.

Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, в тому числі танки, які, за словами Зеленського, прибувають партіями.

Зеленський також висловив віру у перемогу України до виборів у США у листопаді 2024 року.

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Теми: контрнаступУкраїнавійна
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