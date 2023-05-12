Українські війська почали підготовчі операції для контрнаступу – ЗМІ

Українські війська розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомили CNN американський військовий посадовець і ще один західний урядовець, які обіймають високі посади, пише "Європейська правда".

"Формування" включає нанесення ударів по таких цілях, як склади зброї, командні центри, бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил наступу. Це стандартна тактика, яку застосовують перед великими об'єднаними операціями, зазначає телеканал.

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Коли Україна розпочинала контрнаступ наприкінці минулого літа в південній і північно-східній частинах країни, йому так само передували повітряні атаки з метою підготовки поля бою.

За словами американського військового, який обіймає високу посаду, ці операції з "формування" поля бою можуть тривати протягом багатьох днів перед основною частиною будь-якого запланованого українського наступу.

Операції з "формування" також можуть бути спрямовані на те, щоб збити ворога з пантелику.

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Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона почне контрнаступ. Це потрібно, щоб дозволити більшій частині обіцяної західної військової допомоги прибути в Україну.

Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, в тому числі танки, які, за словами Зеленського, прибувають партіями.

Зеленський також висловив віру у перемогу України до виборів у США у листопаді 2024 року.

Кулеба: Не думайте, що це останній контрнаступ, можливо, треба готуватися до наступного