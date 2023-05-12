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Украинские войска начали подготовительные операции для контрнаступления – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 09:33
Украинские войска начали подготовительные операции для контрнаступления – СМИ
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Об этом сообщили CNN американский военный чиновник и еще один западный чиновник, которые занимают высокие должности, пишет "Европейская правда".

"Формирование" включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, которую применяют перед крупными объединенными операциями, отмечает телеканал.

Когда Украина начинала контрнаступление в конце прошлого лета в южной и северо-восточной частях страны, ему так же предшествовали воздушные атаки с целью подготовки поля боя.

По словам американского военного, занимающего высокую должность, эти операции по "формированию" поля боя могут продолжаться в течение многих дней перед основной частью любого запланированного украинского наступления.

Операции по "формированию" также могут быть направлены на то, чтобы сбить врага с толку.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине все еще нужно "немного больше времени", прежде чем она начнет контрнаступление. Это нужно, чтобы позволить большей части обещанной западной военной помощи прибыть в Украину.

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Среди поставок, которых Украина все еще ждет, есть бронетехника, в том числе танки, которые, по словам Зеленского, прибывают партиями.

Зеленский также выразил веру в победу Украины до выборов в США в ноябре 2024 года.

Кулеба: Не думайте, что это последнее контрнаступление, возможно, надо готовиться к следующему

Темы: контрнаступлениеУкраинавойна
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