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Зеленський не просив виступити на "Євробаченні" − ОП

Ірина БалачукП'ятниця, 12 травня 2023, 10:46
Зеленський не просив виступити на Євробаченні − ОП
Володимир Зеленський. Фото ОП

Офіс президента не звертався до організаторів "Євробачення" з пропозицією щодо онлайн-виступу Володимира Зеленського.

Джерело: речник президента Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова Никифорова: "Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу".

Деталі: У коментарях він також уточнив, що і сам президент не звертався до Європейської мовної спілки, яка організовує "Євробачення".

На прохання прокоментувати офіційну заяву спілки щодо звернення Зеленського Никифоров відповів: "Прокоментую абсолютно так само, як і статтю The Times. А розібратися, я думаю, вам допоможуть в EBU. Якщо у них є лист від нас або щось інше, вони зможуть його надати".

Передісторія: 

  • Раніше видання The Times повідомило, що організатори "Євробачення-2023" нібито відповіли відмовою на пропозицію президента України Володимира Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня.

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Теми: ЗеленськийЄвробаченняОфіс президента
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