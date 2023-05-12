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Зеленский не просил выступить на "Евровидении" − ОП

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 10:46
Зеленский не просил выступить на Евровидении − ОП
Владимир Зеленский. Фото ОП

Офис президента не обращался к организаторам "Евровидения" с предложением относительно онлайн-выступления Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса".

Детали: В комментариях он также уточнил, что и сам президент не обращался к Европейскому вещательному союзу, который организует "Евровидение".

На просьбу прокомментировать официальное заявление союза относительно обращения Зеленского Никифоров ответил: "Прокомментирую абсолютно так же, как и статью The Times. А разобраться, я думаю, вам помогут в EBU. Если у них есть письмо от нас или что-то другое, они смогут его предоставить".

Предыстория:

  • Ранее издание The Times сообщило, что организаторы "Евровидения-2023" якобы ответили отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.

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Темы: ЗеленскийЕвровидениеОфис президента
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