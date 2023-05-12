Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский не просил выступить на "Евровидении" − ОП

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 10:46
Зеленский не просил выступить на Евровидении − ОП
Владимир Зеленский. Фото ОП

Офис президента не обращался к организаторам "Евровидения" с предложением относительно онлайн-выступления Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса".

Реклама:

Детали: В комментариях он также уточнил, что и сам президент не обращался к Европейскому вещательному союзу, который организует "Евровидение".

На просьбу прокомментировать официальное заявление союза относительно обращения Зеленского Никифоров ответил: "Прокомментирую абсолютно так же, как и статью The Times. А разобраться, я думаю, вам помогут в EBU. Если у них есть письмо от нас или что-то другое, они смогут его предоставить".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее издание The Times сообщило, что организаторы "Евровидения-2023" якобы ответили отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.

Темы: ЗеленскийЕвровидениеОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: