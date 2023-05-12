Зеленский не просил выступить на "Евровидении" − ОП

Офис президента не обращался к организаторам "Евровидения" с предложением относительно онлайн-выступления Владимира Зеленского.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса".

Детали: В комментариях он также уточнил, что и сам президент не обращался к Европейскому вещательному союзу, который организует "Евровидение".

На просьбу прокомментировать официальное заявление союза относительно обращения Зеленского Никифоров ответил: "Прокомментирую абсолютно так же, как и статью The Times. А разобраться, я думаю, вам помогут в EBU. Если у них есть письмо от нас или что-то другое, они смогут его предоставить".

Предыстория:

Ранее издание The Times сообщило, что организаторы "Евровидения-2023" якобы ответили отказом на предложение президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.