Пильність та влучність: у Бахмуті артилерія поклала групу штурмовиків окупантів

Захисники продемонстрували знищення вночі, 12 травня, штурмової групи окупантів у Бахмуті артилерією 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади.

Джерело: командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони Роман Грищенко у Facebook

Пряма мова Грищенка: "Сьогодні вночі на одній із ділянок фронту в Бахмуті аеророзвідка 127-ї Окремої бригади сил ТрО ЗСУ зафіксувала рух штурмової групи окупантів. Координати були оперативно надіслані артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади".

Деталі: За його словами, воїни бригади діяли злагоджено та чітко. Завдяки двом влучним пострілам ворожа група була знищена.

"Пишаємось тим, що аеророзвідка та артилерія між собою спілкуються лаконічно та ефективно. Пильність та влучність українських бійців забезпечують відсіч ворогу", - підкреслив командир.