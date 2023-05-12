Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пильність та влучність: у Бахмуті артилерія поклала групу штурмовиків окупантів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 12:17
Пильність та влучність: у Бахмуті артилерія поклала групу штурмовиків окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Захисники продемонстрували знищення вночі, 12 травня, штурмової групи окупантів у Бахмуті артилерією 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади.

Джерело: командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони Роман Грищенко у Facebook

Пряма мова Грищенка: "Сьогодні вночі на одній із ділянок фронту в Бахмуті аеророзвідка 127-ї Окремої бригади сил ТрО ЗСУ зафіксувала рух штурмової групи окупантів. Координати були оперативно надіслані артилерії 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади".

Деталі: За його словами, воїни бригади діяли злагоджено та чітко. Завдяки двом влучним пострілам ворожа група була знищена.

"Пишаємось тим, що аеророзвідка та артилерія між собою спілкуються лаконічно та ефективно. Пильність та влучність українських бійців забезпечують відсіч ворогу", - підкреслив командир.

Теми: війнаБахмутУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Усі новини...
війна
Данілов: У Путіна закінчились "адекватні відповіді", найгірше для Росії починається
Подання про присвоєння звання Герой України розглядатиме експертна група – указ
Зеленський провів Ставку: Сирський доповів, на яких напрямках відкинули росіян
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: