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Бдительность и меткость: в Бахмуте артиллерия положила группу штурмовиков оккупантов

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 12:17
Бдительность и меткость: в Бахмуте артиллерия положила группу штурмовиков оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

Защитники продемонстрировали уничтожение ночью, 12 мая, штурмовой группы оккупантов в Бахмуте артиллерией 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Источник: командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны Роман Грищенко в Facebook

Прямая речь Грищенко: "Сегодня ночью на одном из участков фронта в Бахмуте аэроразведка 127-й отдельной бригады сил ТрО ВСУ зафиксировала движение штурмовой группы оккупантов. Координаты были оперативно направлены артиллерии 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады".

Детали: По его словам, воины бригады действовали слаженно и четко. Благодаря двум метким выстрелам вражеская группа была уничтожена.

"Гордимся тем, что аэроразведка и артиллерия между собой общаются лаконично и эффективно. Бдительность и меткость украинских бойцов обеспечивают отпор врагу", - подчеркнул командир.

Темы: войнаБахмутУкраинаРосcия
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