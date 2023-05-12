Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із "референдумами", отримав нову підозру

Колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник співпрацює із російською ФСБ. Зокрема, він допомагав організовувати так звані "референдуми" в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно: "Встановлено, що він перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей".

Дослівно ОГП: "Підозрюваний брав участь в організації роботи незаконно утворених "військово-цивільних адміністрацій" на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Розробив структуру цих псевдоорганів та їхню нормативну базу, координував діяльність керівництва.

Він "опікувався" новою "ідеологією", системою освіти та охорони здоров’я, службою з надзвичайних ситуацій. Про результати доповідав представникам профільних міністерств в уряді РФ".

Деталі: СБУ повідомляє, що Табачник за наказом з Москви "переформатовував" освітню та медичну галузі під потреби країни-агресора.

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Наразі йому повідомили про нову підозру – у пособництві державі-агресору, порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 438 КК України).

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