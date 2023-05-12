Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із "референдумами", отримав нову підозру

Олександр ШумілінП'ятниця, 12 травня 2023, 12:43
Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із референдумами, отримав нову підозру
Фото ілюстративне

Колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник співпрацює із російською ФСБ. Зокрема, він допомагав організовувати так звані "референдуми" в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно: "Встановлено, що він перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Реклама:

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей".

Дослівно ОГП: "Підозрюваний брав участь в організації роботи незаконно утворених "військово-цивільних адміністрацій" на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Розробив структуру цих псевдоорганів та їхню нормативну базу, координував діяльність керівництва.

Він "опікувався" новою "ідеологією", системою освіти та охорони здоров’я, службою з надзвичайних ситуацій. Про результати доповідав представникам профільних міністерств в уряді РФ".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: СБУ повідомляє, що Табачник за наказом з Москви "переформатовував" освітню та медичну галузі під потреби країни-агресора.

Наразі йому повідомили про нову підозру – у пособництві державі-агресору, порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

  • В листопаді 2022 року Міністру освіти часів Януковича повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.
  • Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Теми: ТабачникРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Табачник
Колаборанти, зрадники, поплічники Росії: на кого Україна досі не наклала санкції для конфіскації активів
Журналісти знайшли бізнес ексміністра Табачника в Криму
Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на "вибори" окупантів
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: