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Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із "референдумами", отримав нову підозру

Олександр ШумілінП'ятниця, 12 травня 2023, 12:43
Ексміністр Табачник, який допомагав окупантам із референдумами, отримав нову підозру
Фото ілюстративне

Колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник співпрацює із російською ФСБ. Зокрема, він допомагав організовувати так звані "референдуми" в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно: "Встановлено, що він перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей".

Дослівно ОГП: "Підозрюваний брав участь в організації роботи незаконно утворених "військово-цивільних адміністрацій" на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. Розробив структуру цих псевдоорганів та їхню нормативну базу, координував діяльність керівництва.

Він "опікувався" новою "ідеологією", системою освіти та охорони здоров’я, службою з надзвичайних ситуацій. Про результати доповідав представникам профільних міністерств в уряді РФ".

Деталі: СБУ повідомляє, що Табачник за наказом з Москви "переформатовував" освітню та медичну галузі під потреби країни-агресора.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі йому повідомили про нову підозру – у пособництві державі-агресору, порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

  • В листопаді 2022 року Міністру освіти часів Януковича повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.
  • Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно фігуранта на загальну суму понад 2 млн дол.

Теми: ТабачникРосія
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