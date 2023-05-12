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Экс-министр Табачник, который помогал оккупантам с "референдумами", получил новое подозрение

Александр ШумилинПятница, 12 мая 2023, 12:43
Экс-министр Табачник, который помогал оккупантам с референдумами, получил новое подозрение
Фото иллюстративное

Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник сотрудничает с российской ФСБ. В частности, он помогал организовывать так называемые "референдумы" в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Источник: сообщение СБУ, ОГП

Дословно ОГП: "Установлено, что он находится на прямой "связи" с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

После начала полномасштабного вторжения предатель координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины. По данным следствия, он принимал активное участие в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей".

Дословно ОГП: "Подозреваемый участвовал в организации работы незаконно образованных "военно-гражданских администраций" на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Разработал структуру этих псевдоорганов и их нормативную базу, координировал деятельность руководства.

Он "занимался" новой "идеологией", системой образования и здравоохранения, службой по чрезвычайным ситуациям. О результатах докладывал представителям профильных министерств в правительстве РФ".

Детали: СБУ сообщает, что Табачник по приказу из Москвы "переформатировал" образовательную и медицинскую отрасли под нужды страны-агрессора.

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Сейчас ему сообщили о новом подозрении - в пособничестве государству-агрессору, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

  • В ноябре 2022 года министру образования времен Януковича сообщили о подозрении в государственной измене из-за помощи гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.
  • Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество фигуранта на общую сумму более 2 млн долл.

Темы: ТабачникРосcия
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