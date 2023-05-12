Шукають крайнього через страх поразки: в ГУР пояснили конфлікт між Пригожиним та Шойгу

Конфлікти між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з російським військовим керівництвом, Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим викликані страхом неминучої поразки та пошуком крайнього.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Андрія Юсова

Пряма мова Юсова: "Публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнер" Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Шойгу та головою генштабу армії РФ Герасимовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Московії".

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Деталі: За його словами, очільники окупантів нині перебувають у стресі й бентезі, спричинених невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", — підсумував Юсов.

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