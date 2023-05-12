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Шукають крайнього через страх поразки: в ГУР пояснили конфлікт між Пригожиним та Шойгу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 15:19
Шукають крайнього через страх поразки: в ГУР пояснили конфлікт між Пригожиним та Шойгу
Євген Пригожин, Сергій Шойгу, колаж: пресслужба ГУР

Конфлікти між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним з російським військовим керівництвом, Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим викликані страхом неминучої поразки та пошуком крайнього.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Андрія Юсова

Пряма мова Юсова: "Публічні конфлікти між власником так званої ПВК "Вагнер" Пригожиним з міністром оборони держави-агресора Шойгу та головою генштабу армії РФ Герасимовим свідчать про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Московії".

Деталі: За його словами, очільники окупантів нині перебувають у стресі й бентезі, спричинених невизначеністю їхнього майбутнього після усунення російського диктатора Володимира Путіна та остаточної поразки Росії у війні.

"Ніхто з цієї трійці не бажає брати не себе відповідальність, саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний", — підсумував Юсов.

Що було раніше:

  • 9 травня Пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати "вагнерівцям". Він поставив ультиматум Міноборони РФ і Генштабу – якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій.
  • 12 травня Пригожин попросив міністра оборони РФ Сергія Шойгу приїхати до Бахмута. "З огляду на складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути на територію н.п. Бахмут, яка перебуває під контролем воєнізованих підрозділів РФ, і самостійно оцінити обстановку, що склалася", - заявив власник ПВК "Вагнер".

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Теми: ВагнерПригожинвійнаУкраїна
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