Пригожин поставив Шойгу ультиматум і заявив, що армія РФ втікає

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати "вагнерівцям". Він поставив ультиматум Міноборони РФ і Генштабу – якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це, в першу чергу, до нас було звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій...

Замість того, щоб воювати у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить (тікає - ред.). Біжить, тому що 72 бригада сьогодні (9 травня - ред.) прос*ала три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, тому що це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули...".

Деталі: Пригожин налетів із черговою порцією критики Міністерства оборони Росії. За його словами, попри обіцяні боєприпаси та призначення Сергія Суровікіна, не відбулося майже ніяких змін.

Він повідомив, що "вагнерівцям" виділили 10% від того, що вони вимагали: "Нас обманули". Пригожин стверджує, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов особисто зменшив кількість зброї, яку їм хотіли виділити.

При цьому Пригожин заявив, що його найманці ще кілька днів точно будуть залишатись на Бахмутському напрямку: "Пободаємося, а там розберемося".

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За його словами, Суровікін постійно на нарадах і до нього немає доступу. Хоча Пригожин вітає сам факт його призначення посередником між Міноборони РФ і ПВК.

Окупант заявив, що російські військові не винні в тому, що втікають з позицій, бо "риба гниє з голови" і винні ті, хто давав їм ці завдання.

Керівництво Міноборони він вважає "дурнями", а завдання, які звідти спускають генералам і безпосередньо військовим, "злочинними": "Відбувається злочин під назвою знищення російського народу – державна зрада".

Головний "ПВКашник" також звинуватив у втечі газпромівську ПВК "Факел", назвавши її "анальною пробочкою, що вискочила".

На відео Пригожин часто повторює тезу про те, що найбільший ворог Росії не ЗСУ, а ті "негідники", які не дають зброю "вагнерівцям". Він заявляє, що боєприпаси є, їх накопичують на складах, бо хтось придумав накопичувати резерв. Ватажок ПВК сказав, що не буде називати знову ці прізвища, щоб не лаятись.

Він також нахвалює "противника", тобто українських захисників.

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