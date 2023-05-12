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Ищут крайнего из-за страха поражения: в ГУР объяснили конфликт между Пригожиным и Шойгу

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 15:19
Ищут крайнего из-за страха поражения: в ГУР объяснили конфликт между Пригожиным и Шойгу
Евгений Пригожин, Сергей Шойгу, коллаж: пресс-служба ГУР

Конфликты между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с российским военным руководством, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым вызваны страхом неизбежного поражения и поиском крайнего.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Андрея Юсова

Прямая речь Юсова: "Публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Шойгу и главой генштаба армии РФ Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии".

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Детали: По его словам, руководители оккупантов сейчас находятся в стрессе и смятении, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне.

"Никто из этой троицы не желает брать не себя ответственность, именно поэтому они начали поиск крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", - подытожил Юсов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 мая Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать "вагнеровцам". Он поставил ультиматум Минобороны РФ и Генштабу - если его наемникам не выделят боеприпасы, то они уйдут с позиций.
  • 12 мая Пригожин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать в Бахмут. "Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, которая находится под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Темы: ВагнерПригожинвойнаУкраина
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