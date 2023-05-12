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На Бахмутському напрямку ворог знекровлюється – Череватий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 15:51
На Бахмутському напрямку ворог знекровлюється – Череватий
мапа Deep State станом на 12 травня

Збройні сили України бачать ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Лише протягом минулої доби тут відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці "Мста-Б" та 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн "Вагнер" не виконав, Бахмут не захоплений".

Деталі: За словами Череватого, не допомагає противнику й те, що подекуди вимотані й розбиті у боях підрозділи терористично-кримінального угруповання "Вагнер" замінюються частинами регулярних військ росармії, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами.

Адже і вони здебільшого укомплектовані мобілізованими, які мають вкрай низьку мотивацію, а успіхи підрозділів Сил оборони України впевненості й мотивації їм аж ніяк не додають.

Пряма мова: "У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра — Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його".

Теми: Бахмутвійна
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