На Бахмутском направлении враг обескровливается – Череватый

Вооруженные силы Украины видят признаки истощения врага на Бахмутском направлении.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Только за прошедшие сутки здесь произошло 40 боестолкновений, в результате которых уничтожено 190 оккупантов, 244 получили ранения и еще 15 попали в плен. Также уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и 5 складов с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн "Вагнер" не выполнил, Бахмут не захвачен".

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Детали: По словам Череватого, не помогает противнику и то, что иногда вымотанные и разбитые в боях подразделения террористически-криминальной группировки "Вагнер" заменяются частями регулярных войск росармии, мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями.

Ведь и они в основном укомплектованы мобилизованными, которые имеют крайне низкую мотивацию, а успехи подразделений Сил обороны Украины уверенности и мотивации им отнюдь не добавляют.

Прямая речь: "В результате успешных боевых действий на разных направлениях враг разбит и отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра - Бахмут держится, и наши защитники уничтожают врага и местами гонят его".