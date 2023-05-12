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Прем'єр Британії шкодує, що Зеленський не виступить на Євробаченні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 16:57

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований, що президент України Володимир Зеленський не виступить під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву речника британського прем'єра, пише "Європейська правда".

За його словами, Сунак вважає, що виступ Зеленського був би "доречним", оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України.

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"Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними", – сказав речник прем'єра Британії.

Раніше видання The Times повідомило, що організатори Євробачення-2023 нібито відповіли відмовою на пропозицію Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня.

Водночас в офісі президента України заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією щодо онлайн-виступу Зеленського.

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Теми: ЄвробаченняЗеленський
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