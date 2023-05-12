Прем'єр Британії шкодує, що Зеленський не виступить на Євробаченні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований, що президент України Володимир Зеленський не виступить під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву речника британського прем'єра, пише "Європейська правда".

За його словами, Сунак вважає, що виступ Зеленського був би "доречним", оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України.

"Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними", – сказав речник прем'єра Британії.

Раніше видання The Times повідомило, що організатори Євробачення-2023 нібито відповіли відмовою на пропозицію Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі конкурсу, який пройде 13 травня.

Водночас в офісі президента України заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією щодо онлайн-виступу Зеленського.