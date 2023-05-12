Премьер Британии сожалеет, что Зеленский не выступит на Евровидении

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован, что президент Украины Владимир Зеленский не выступит во время финала песенного конкурса Евровидение.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление представителя британского премьера, пишет "Европейская правда".

По его словам, Сунак считает, что выступление Зеленского было бы "уместным", поскольку Великобритания принимает конкурс от имени Украины.

"Свободы, за которые борется президент Зеленский и украинский народ, не являются политическими, они являются фундаментальными", – сказал представитель премьера Великобритании.

Ранее издание The Times сообщило, что организаторы Евровидения-2023 якобы ответили отказом на предложение Зеленского выступить с видеообращением в финале конкурса, который пройдет 13 мая.

В то же время в офисе президента Украины заявили, что не обращались к организаторам Евровидения с предложением относительно онлайн-выступления Зеленского.