Резников покатался на танке "Оплот" и сказал, что Минобороны закажет их для армии

Министерство обороны закажет у "Укроборонпрома" танки украинского производства "Оплот".

Источник: сообщение министра обороны Алексея Резникова, Милитарный

Детали: Резников также опубликовал видео из Харьковской области, где на полигоне протестировал "Оплот".

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Прямая речь Резникова: "Всегда приятно тестдрайвить технику, которая идет на передовую.

Но когда это украинская техника - кратно приятнее. Вчера имел честь лично протестировать украинские танки "Оплот"...

И я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот"...

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Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты".

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