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Резников покатался на танке "Оплот" и сказал, что Минобороны закажет их для армии

Александр ШумилинПятница, 12 мая 2023, 17:43
Резников покатался на танке Оплот и сказал, что Минобороны закажет их для армии
БМ "Оплот". Фото: Укроборонпром

Министерство обороны закажет у "Укроборонпрома" танки украинского производства "Оплот".

Источник: сообщение министра обороны Алексея Резникова, Милитарный  

Детали: Резников также опубликовал видео из Харьковской области, где на полигоне протестировал "Оплот".

Прямая речь Резникова: "Всегда приятно тестдрайвить технику, которая идет на передовую.

Но когда это украинская техника - кратно приятнее. Вчера имел честь лично протестировать украинские танки "Оплот"...

И я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот"...

Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В 2021 году госпредприятие "Завод имени Малышева" сообщило, что изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт". Его изготовили как образцово-показательный экземпляр для демонстраций украинским спецэкспортером на международных выставках и участия в показательных испытаниях для потенциальных иностранных заказчиков.
  • Базовый БМ "Оплот" - украинский основной танк, разработкой которого занималось предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова". Танк предназначен для поражения всех видов наземных целей в условиях огневого противодействия противника.

Темы: РезниковМиноборонытанки
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