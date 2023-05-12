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Кулеба поїде в тур Латинською Америкою

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 20:04
Кулеба поїде в тур Латинською Америкою
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує тур Латинською Америкою у другій половині року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Кулебу на пресконференції з головою МЗС Гватемали Маріо Букаро

Пряма мова: "Гватемала безпрецедентно відреагувала на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ми це помітили, і завжди будемо вдячні. Це те, чому я тут. Але я планую більший латиноамериканський тур у другій половині року. І як частина цього туру - я маю намір відвідати низку країн регіону".

Кулеба зазначив, що Україна наразі підтримує постійний діалог із безліччю країн Латинської Америки на президентському рівні та рівні глави МЗС.

За його словами, 2023 рік стане для України "роком відносин із Латинською Америкою".

Передісторія:

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що дуже би хотів провести саміт між Україною і країнами Латинської Америки і готовий фізично на нього поїхати, щоб донести "формулу миру" для України.

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Теми: світдипломатичні відносини
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