Кулеба поедет в тур по Латинской Америке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует тур по Латинской Америке во второй половине года.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Кулебу на пресс-конференции с главой МИД Гватемалы Марио Букаро

Прямая речь: "Гватемала беспрецедентно отреагировала на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Мы это заметили, и всегда будем благодарны. Это то, почему я здесь. Но я планирую больший латиноамериканский тур во второй половине года. И как часть этого тура - я намерен посетить ряд стран региона".

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Кулеба отметил, что Украина сейчас поддерживает постоянный диалог с множеством стран Латинской Америки на президентском уровне и уровне главы МИД.

По его словам, 2023 год станет для Украины "годом отношений с Латинской Америкой".

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