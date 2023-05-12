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Кулеба поедет в тур по Латинской Америке

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 20:04
Кулеба поедет в тур по Латинской Америке
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует тур по Латинской Америке во второй половине года.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Кулебу на пресс-конференции с главой МИД Гватемалы Марио Букаро

Прямая речь: "Гватемала беспрецедентно отреагировала на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Мы это заметили, и всегда будем благодарны. Это то, почему я здесь. Но я планирую больший латиноамериканский тур во второй половине года. И как часть этого тура - я намерен посетить ряд стран региона".

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Кулеба отметил, что Украина сейчас поддерживает постоянный диалог с множеством стран Латинской Америки на президентском уровне и уровне главы МИД.

По его словам, 2023 год станет для Украины "годом отношений с Латинской Америкой".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что очень бы хотел провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.

Темы: мирдипломатические отношения
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