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Окупанти заявили, нібито в Луганську поранило депутата Держдуми

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 23:53
Окупанти заявили, нібито в Луганську поранило депутата Держдуми
фото: російська Дума

Російські загарбники заявили, що внаслідок вибуху в окупованому Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Водночас на відео, яке опублікували після вибуху, депутат виглядає цілим і неушкодженим.

Джерело: прокремлівський ресурс "РИА Новости"

Деталі: Посилаючись на окупантів Луганської області, пропагандисти повідомляюсь, що Водолацький отримав поранення через вибух в Луганську.

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Проте росіяни нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення. 

Крім того російський Telegram-канал Mash опублікував відео із Водолацьким уже після вибуху в місті. На відео депутат Держдуми РФ виглядає цілим і неушкодженим.

Ще пізніше депутат "Єдіной Росії" з'явився в ефірі росіського телебачення із пластирем на лобі та чимось схожим на рану біля губи. 

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Яким чином Водолацький отримав "поранення" наразі не повідомили.

 

Нагадаємо: 

Теми: ЛуганськвибухРосіяокупація
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