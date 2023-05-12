Окупанти заявили, нібито в Луганську поранило депутата Держдуми
Російські загарбники заявили, що внаслідок вибуху в окупованому Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Водночас на відео, яке опублікували після вибуху, депутат виглядає цілим і неушкодженим.
Джерело: прокремлівський ресурс "РИА Новости"
Деталі: Посилаючись на окупантів Луганської області, пропагандисти повідомляюсь, що Водолацький отримав поранення через вибух в Луганську.
Проте росіяни нічого не публікують про стан російського депутата і деталі щодо серйозності поранення.
Крім того російський Telegram-канал Mash опублікував відео із Водолацьким уже після вибуху в місті. На відео депутат Держдуми РФ виглядає цілим і неушкодженим.
Ще пізніше депутат "Єдіной Росії" з'явився в ефірі росіського телебачення із пластирем на лобі та чимось схожим на рану біля губи.
Яким чином Водолацький отримав "поранення" наразі не повідомили.
Нагадаємо:
- 12 травня в окупованому Луганську прогримів вибух, над містом підійнявся стовп диму. Під ударом опинилась територія колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".