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Оккупанты заявили, якобы в Луганске ранило депутата Госдумы

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 23:53
Оккупанты заявили, якобы в Луганске ранило депутата Госдумы
фото: российская Дума

Российские захватчики заявили, что в результате взрыва в оккупированном Луганске получил ранения депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий. В то же время на видео, которое опубликовали после взрыва, депутат выглядит целым и невредимым.

Источник: прокремлевский ресурс "РИА Новости"

Детали: Ссылаясь на оккупантов Луганской области, пропагандисты сообщают, что Водолацкий получил ранение из-за взрыва в городе.

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Однако россияне ничего не публикуют о состоянии российского депутата и детали о серьезности ранения.

Кроме того российский Telegram-канал Mash опубликовал видео с Водолацким уже после взрыва в городе. На видео депутат Госдумы РФ выглядит целым и невредимым.

Еще позже депутат "Единой России" появился в эфире российского телевидения с пластырем на лбу и чем-то похожим на рану возле губы.

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Каким образом Водолацкий получил "ранение" пока не сообщили.

 

Напомним:

Темы: ЛугансквзрывРосcияоккупация
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