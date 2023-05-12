Оккупанты заявили, якобы в Луганске ранило депутата Госдумы
Российские захватчики заявили, что в результате взрыва в оккупированном Луганске получил ранения депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий. В то же время на видео, которое опубликовали после взрыва, депутат выглядит целым и невредимым.
Источник: прокремлевский ресурс "РИА Новости"
Детали: Ссылаясь на оккупантов Луганской области, пропагандисты сообщают, что Водолацкий получил ранение из-за взрыва в городе.
Однако россияне ничего не публикуют о состоянии российского депутата и детали о серьезности ранения.
Кроме того российский Telegram-канал Mash опубликовал видео с Водолацким уже после взрыва в городе. На видео депутат Госдумы РФ выглядит целым и невредимым.
Еще позже депутат "Единой России" появился в эфире российского телевидения с пластырем на лбу и чем-то похожим на рану возле губы.
Каким образом Водолацкий получил "ранение" пока не сообщили.
Напомним:
- 12 мая в оккупированном Луганске прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Под ударом оказалась территория бывшего "Машиностроительного завода "100" - предприятие "Полипак".