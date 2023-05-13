РосЗМІ повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську
Субота, 13 травня 2023, 10:00
Російські ЗМІ повідомляють про другі за два дні вибухи в окупованому Луганську, над містом здіймається чорний дим.
Джерело: кремлівські пропагандисти ТАСС, Readovka, Mash
Деталі: Пропагандисти повідомляють, нібито над приміським селом Ювілейним підіймається чорний дим.
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Через вибух нібито в деяких будинках осколками вибило скло у вікнах.
Про постраждалих та місце вибуху не повідомляють.
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Нагадаємо: 12 травня в окупованому Луганську прогримів вибух, над містом підійнявся стовп диму. Під ударом опинилась територія колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".