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РосЗМІ повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 10:00
РосЗМІ повідомляють про нові вибухи в окупованому Луганську
фото росзмі

Російські ЗМІ повідомляють про другі за два дні вибухи в окупованому Луганську, над містом здіймається чорний дим.

Джерело: кремлівські пропагандисти ТАСС, Readovka, Mash

Деталі: Пропагандисти повідомляють, нібито над приміським селом Ювілейним підіймається чорний дим.

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Через вибух нібито в деяких будинках осколками вибило скло у вікнах.

Про постраждалих та місце вибуху не повідомляють.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: 12 травня в окупованому Луганську прогримів вибух, над містом підійнявся стовп диму. Під ударом опинилась територія колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".

Теми: Луганськ
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