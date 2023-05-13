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РосСМИ сообщают о новых взрывах в оккупированном Луганске

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 10:00
РосСМИ сообщают о новых взрывах в оккупированном Луганске
фото россми

Российские СМИ сообщают о вторых за два дня взрывах в оккупированном Луганске, над городом поднимается черный дым.

Источник: кремлевские пропагандисты ТАСС, Readovka, Mash

Детали: Пропагандисты сообщают, якобы над пригородным селом Юбилейным поднимается черный дым.

Из-за взрыва якобы в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах.

О пострадавших и месте взрыва не сообщается.

 

Напомним: 12 мая в оккупированном Луганске прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Под ударом оказалась территория бывшего "Машиностроительного завода "100" - предприятие "Полипак".

Темы: Луганск
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