РосСМИ сообщают о новых взрывах в оккупированном Луганске

Российские СМИ сообщают о вторых за два дня взрывах в оккупированном Луганске, над городом поднимается черный дым.

Источник: кремлевские пропагандисты ТАСС, Readovka, Mash

Детали: Пропагандисты сообщают, якобы над пригородным селом Юбилейным поднимается черный дым.

Из-за взрыва якобы в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах.

О пострадавших и месте взрыва не сообщается.

Напомним: 12 мая в оккупированном Луганске прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Под ударом оказалась территория бывшего "Машиностроительного завода "100" - предприятие "Полипак".