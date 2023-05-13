РосСМИ сообщают о новых взрывах в оккупированном Луганске
Суббота, 13 мая 2023, 10:00
Российские СМИ сообщают о вторых за два дня взрывах в оккупированном Луганске, над городом поднимается черный дым.
Источник: кремлевские пропагандисты ТАСС, Readovka, Mash
Детали: Пропагандисты сообщают, якобы над пригородным селом Юбилейным поднимается черный дым.
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Из-за взрыва якобы в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах.
О пострадавших и месте взрыва не сообщается.
Напомним: 12 мая в оккупированном Луганске прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма. Под ударом оказалась территория бывшего "Машиностроительного завода "100" - предприятие "Полипак".
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