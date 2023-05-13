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Внаслідок нічної атаки по Хмельниччині щонайменше 11 поранених – мер

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 12:25
Внаслідок нічної атаки по Хмельниччині щонайменше 11 поранених – мер
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Внаслідок російської нічної атаки "Шахедами" по Хмельниччині щонайменше одинадцять людей отримали поранення, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Джерело: Симчишин в ефірі телемарафону

Пряма мова Симчишина: "Маємо 11 поранених, одна людина шпиталізована. Ступінь поранень інших – це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері".

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Деталі: За словами Симчишина, кількість постраждалих може зрости.

За його словами, постраждала житлова інфраструктура, йдеться про "сотні будівель" – багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні, медичні, промислові та адміністративні заклади.

Нагадаємо: Вночі на 13 травня повідомлялося, що у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі.

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Теми: Хмельниччинавійна
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