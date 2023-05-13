Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок нічної атаки по Хмельниччині щонайменше 11 поранених – мер

Роман ПетренкоСубота, 13 травня 2023, 12:25
Внаслідок нічної атаки по Хмельниччині щонайменше 11 поранених – мер
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Внаслідок російської нічної атаки "Шахедами" по Хмельниччині щонайменше одинадцять людей отримали поранення, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Джерело: Симчишин в ефірі телемарафону

Пряма мова Симчишина: "Маємо 11 поранених, одна людина шпиталізована. Ступінь поранень інших – це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, падала стеля, двері".

Деталі: За словами Симчишина, кількість постраждалих може зрости.

За його словами, постраждала житлова інфраструктура, йдеться про "сотні будівель" – багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні, медичні, промислові та адміністративні заклади.

Нагадаємо: Вночі на 13 травня повідомлялося, що у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі.

Теми: Хмельниччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Хмельниччина
На Хмельниччині приліт у критичну інфраструктуру, є поранені, поїзди йдуть в обхід
На Хмельниччині пролунали вибухи – ОВА
Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
Останні новини
19:11
Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: