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В результате ночной атаки по Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 12:25
В результате ночной атаки по Хмельницкой области по меньшей мере 11 раненых - мэр
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В результате российской ночной атаки "Шахедами" по Хмельницкой области по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения, сообщил городской голова Александр Симчишин.

Источник: Симчишин в эфире телемарафона

Прямая речь Симчишина: "Есть 11 раненых, один человек госпитализирован. Степень ранений других - это порезы стеклом, повреждения от ударов, когда, например, падал потолок, двери".

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Детали: По словам Симчишина, количество пострадавших может возрасти.

По его словам, пострадала жилая инфраструктура, речь идет о "сотнях зданий" - многоэтажки и частные дома, учебные, медицинские, промышленные и административные учреждения.

Напомним: Ночью на 13 мая сообщалось, что в Хмельницкой области в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет по критической инфраструктуре.

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Темы: Хмельнитчинавойна
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